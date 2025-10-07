Calcio serie C Il Gubbio rallenta il pari è amaro | Primo tempo da dimenticare

Mastica ancora amaro il Gubbio. Il pareggio interno contro il Pontedera non può soddisfare l’ambiente rossoblù: la squadra nell’ultimo periodo appare scarica, lenta e prevedibile e serve sicuramente un cambio di marcia. Mister Di Carlo ne è consapevole e, in conferenza stampa, analizza così il match contro i granata toscani: "Non sono contento del primo tempo del Gubbio. Eravamo troppo fermi, statici e quindi non riuscivamo a alzare il ritmo, sono stati bravi loro a venirci addosso nell’uno contro uno e noi non siamo riusciti a giocare vicino e rapido. Dopo un primo tempo sottotono abbiamo iniziato bene nella ripresa e abbiamo fatto 2025 minuti da squadra ma abbiamo sprecato alcune palle nella trequarti avversaria non riuscendo a chiudere e a concretizzare le azioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

