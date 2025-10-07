Calcio Napoli tegola Lobotka | stiramento muscolare out circa un mese

Lo slovacco del Calcio Napoli lascia il ritiro della nazionale e torna a Castel Volturno. Conte perde il suo regista titolare, attesa per gli esami di Politano e Milinkovic-Savic. Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte: Stanislav Lobotka sarà costretto a fermarsi per circa un mese. Il centrocampista slovacco, uscito nel primo tempo della . 🔗 Leggi su 2anews.it

