Calcio Napoli infortunio per Milinkovic-Savic | lascia il ritiro della Serbia
Il portiere del Calcio Napoli torna a Castel Volturno: dovrebbe restare fermo per dieci giorni a causa di un problema alla schiena. Conte spera di riaverlo dopo la sosta. Vanja Milinkovic-Savic lascia la nazionale serba e rientra a Castel Volturno. Il portiere del Napoli ha accusato un problema alla schiena e non potrà prendere parte . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: calcio - napoli
Dimaro, amichevole Calcio Napoli-Arezzo 0-2. Azzurri con troppi carichi di lavoro
TS – “2-3 anni e il calcio in Italia scompare. Champions al Napoli, serve…”
Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Addio a Gianni Punzo, storico imprenditore partenopeo, tra gli ideatori del Cis di Nola e di Italo Treno. Fu vicepresidente del Calcio Napoli negli anni del club a guida Corrado Ferlaino ed ebbe un ruolo importante anche per l'avvento di De Laurentiis. - facebook.com Vai su Facebook
Official SSC Napoli (@sscnapoli) - X Vai su X
Napoli, Milinkovic-Savic salta gli impegni con la Serbia - Il portiere del Napoli non è partito per il ritiro della Serbia a causa di un riacutizzarsi di un fastidio alla schiena. Riporta sport.sky.it
Si ferma anche Milinkovic-Savic, non ci sarà nelle sfide della sua Serbia - Gli infortuni per il Napoli si susseguono, e alla lista si aggiunge anche il portiere Milinkovic- Secondo ilnapolionline.com