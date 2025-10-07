Calcio Napoli infortunio per Milinkovic-Savic | lascia il ritiro della Serbia

Il portiere del Calcio Napoli torna a Castel Volturno: dovrebbe restare fermo per dieci giorni a causa di un problema alla schiena. Conte spera di riaverlo dopo la sosta. Vanja Milinkovic-Savic lascia la nazionale serba e rientra a Castel Volturno. Il portiere del Napoli ha accusato un problema alla schiena e non potrà prendere parte . 🔗 Leggi su 2anews.it

calcio napoli infortunio milinkovicNapoli, Milinkovic-Savic salta gli impegni con la Serbia - Il portiere del Napoli non è partito per il ritiro della Serbia a causa di un riacutizzarsi di un fastidio alla schiena. Riporta sport.sky.it

calcio napoli infortunio milinkovicSi ferma anche Milinkovic-Savic, non ci sarà nelle sfide della sua Serbia - Gli infortuni per il Napoli si susseguono, e alla lista si aggiunge anche il portiere Milinkovic- Secondo ilnapolionline.com

