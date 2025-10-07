Il portiere del Calcio Napoli torna a Castel Volturno: dovrebbe restare fermo per dieci giorni a causa di un problema alla schiena. Conte spera di riaverlo dopo la sosta. Vanja Milinkovic-Savic lascia la nazionale serba e rientra a Castel Volturno. Il portiere del Napoli ha accusato un problema alla schiena e non potrà prendere parte . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, infortunio per Milinkovic-Savic: lascia il ritiro della Serbia