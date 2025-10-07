Calcio In Prima Categoria gara condizionata dal vento per il Romagnano La Carrarese Giovani di Incerti si conferma matricola terribile

Sport.quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un intruso, lassù sulla vetta del palco della Prima Categoria. Atletico Lucca e Folgor Marlia si guardano attorno e scoprono di avere vicino un compagno di viaggio: la Carrarese Giovani. Niente sangue blu, niente proclami, una delle poche targhette che la squadra di mister Incerti che si tiene stretta al collo è quella di “matricola“, ma che però qualcuno nei caldi mesi ferragostani la indicava come “terribile“. Forse c’è anche più gusto a vincere così. Pronti via è i gialloblù impongono il nulla di fatto alla Torrelaghese. Debutto casalingo e il Pieve Fosciana va a tappetto per cinque volte, secondo fuori porta sul campo di una delle indiziate alla vittoria finale Capannori ed eccoti servito il secondo successo consecutivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio in prima categoria gara condizionata dal vento per il romagnano la carrarese giovani di incerti si conferma matricola terribile

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Prima Categoria gara condizionata dal vento per il Romagnano. La Carrarese Giovani di Incerti si conferma matricola terribile

In questa notizia si parla di: calcio - prima

Calcio Eccellenza, il Futball Cava Ronco promuove Antonio Dennis Damiano in prima squadra

Valentina De Laurentiis la prima ad aver capito che il Napoli calcio è cultura

Calcio Padova, 14 gol nella prima amichevole della stagione davanti a centinaia di tifosi

calcio prima categoria garaCalcio, 1ª Categoria: primo successo per la Torrenovese, Nuova Peloro travolge il Rocca - Primo successo per la Polisportiva Torrenovese nel Campionato di Prima Categoria Girone C, con il successo casalingo 4- Lo riporta 98zero.com

calcio prima categoria garaCalcio dilettanti Umbria, disputate tutte le gare: risultati e classifica - Sabato 4 e domenica 5 settembre in campo le squadre del territorio iscritte ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria. Riporta assisisport.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Prima Categoria Gara