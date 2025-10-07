Calcio In Prima Categoria gara condizionata dal vento per il Romagnano La Carrarese Giovani di Incerti si conferma matricola terribile

C’è un intruso, lassù sulla vetta del palco della Prima Categoria. Atletico Lucca e Folgor Marlia si guardano attorno e scoprono di avere vicino un compagno di viaggio: la Carrarese Giovani. Niente sangue blu, niente proclami, una delle poche targhette che la squadra di mister Incerti che si tiene stretta al collo è quella di “matricola“, ma che però qualcuno nei caldi mesi ferragostani la indicava come “terribile“. Forse c’è anche più gusto a vincere così. Pronti via è i gialloblù impongono il nulla di fatto alla Torrelaghese. Debutto casalingo e il Pieve Fosciana va a tappetto per cinque volte, secondo fuori porta sul campo di una delle indiziate alla vittoria finale Capannori ed eccoti servito il secondo successo consecutivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio In Prima Categoria gara condizionata dal vento per il Romagnano. La Carrarese Giovani di Incerti si conferma matricola terribile

