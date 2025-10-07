Calcio femminile | primo esame per la Roma in Champions League La sfida è con il Real Madrid
Un appuntamento di cartellone per dimostrare a tutta Europa di essere una squadra concreta, competitiva, da temere. Domani, mercoledì 8 ottobre, alle ore 18:45 si gioca Real Madrid-Roma, prima sfida delle giallorosse valida per la UEFA Champions League 2025-2026 di calcio femminile che, quest’anno, prevede lo stesso format a girone unico già presentato lo scorso anno nel torneo maschile. Sfida di alto profilo per le capitoline, al cospetto di uno dei club più prestigiosi al mondo, desideroso di dettare legge anche nel calcio femminile. Al momento, la squadra iberica occupa il quinto posto nella classifica della Liga, collezionando una sconfitta nel derby contro l’Atletico, tre vittorie ed un solo pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
