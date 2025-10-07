Calcio femminile comincia la Champions | la Juve allo Stadium col Benfica ma il big match è Arsenal-Lione

Calcio femminile, comincia la Champions: la Juve allo Stadium col Benfica, ma i big match sono Arsenal-Lione e Barcellona-Bayern Monaco Il sipario si alza sulla rivoluzionaria fase a girone unico della UEFA Women’s Champions League, con la prima giornata in programma questo martedì e mercoledì. Con il nuovo formato, 18 top club europei si sfidano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

