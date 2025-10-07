Calcio e sicurezza Enrico Ditto | Basta conti a carico dei cittadini

Il Candidato in consiglio Regionale della Campania nella lista moderata “Noi di Centro”: “Lo sport deve tornare a essere un valore aggiunto per tutti, non un lusso per pochi pagato con le tasse, la pazienza e la sicurezza della maggioranza”. NAPOLI – “Le immagini degli scontri che hanno anticipato la partita di Champions tra Napoli e Sporting Lisbona sono di una stagione che speravamo di aver archiviato. Liquidare questi episodi come opera di “pochi violenti” è un alibi troppo comodo, una narrazione che fa il gioco di chi non vuole vedere il problema reale: l’incapacità di gestire un fenomeno complesso che va ben oltre la partita di calcio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it