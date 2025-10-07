Calcio ancora guai in casa Rimini | il club deferito dalla giustizia sportiva Rischio nuova penalizzazione

Riminitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giustizia sportiva torna a bussare alle porte del Rimini Calcio. E all’orizzonte si intravede una nuova penalizzazione di classifica, il club è stato deferito al Tribunale Federale Nazionale per non aver pagato i contributi dello scorso maggio e giugno. martedì (7 ottobre) è arrivato il nuovo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - guai

Follia a Viterbo, spunta una motosega sugli spalti durante una partita di calcio Juniores: genitore nei guai

Giocano a calcio all’isola di Murano e scatta la multa da 50 euro: quattordici famiglie nei guai per il pallone dei figli. Il consigliere attacca: “Intervento sproporzionato”

Calcio, ancora guai in casa Rimini: il club deferito dalla giustizia sportiva. Rischio nuova penalizzazione - Il club è stato deferito al Tribunale Federale Nazionale per non aver pagato i contributi dello scorso maggio e giugno ... Secondo riminitoday.it

calcio guai casa riminiRimini Calcio, nuovi guai: altro deferimento - Nuovo deferimento in arrivo per il Rimini, già penalizzato di 11 punti e in attesa di conoscere la sanzione per il secondo deferimento, quello riferito alla mancata produzione della fideiussione extra ... Lo riporta altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Guai Casa Rimini