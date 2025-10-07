Calcio a 5 | Meta Catania e Feldi Eboli ancora vincenti in Serie A colpaccio Capurso

La terza giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A di calcio a 5, in attesa del big match di domani fra Genzano e Napoli, ha emesso i suoi verdetti fra gol, emozioni e spettacolo. Ecco come sono andate le cose, nel turno infrasettimanale che ha visto riposare il Cosenza. Meta Catania e Feldi Eboli non sbagliano: 3 partite e 3 vittorie. Nello specifico i siciliani si sono imposti per 1-5 sul campo del CDM Futsal, con due reti di Drahovsky, mentre i campani l’hanno spuntata 3-4 nel derby regionale contro la Sandro Abate alla doppietta di Gui. Poi il successo storico e robante del Capurso: 6-0 per i pugliesi che hanno travolto la Fortitudo Pomezia, con un Lamas autore addirittura di 4 segnature. 🔗 Leggi su Oasport.it

