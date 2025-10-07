Calcio a 5 le convocate dell’Italia femminile per il raduno di Roma | 19 le azzurre scelte da Francesca Salvatore

La marcia d’avvicinamento dell’Italia ai primi storici Mondiali Femminili di calcio a 5 prosegue. In vista del primo raduno premondiale, che si terrà a Roma dal 13 al 16 ottobre infatti, la ct della nazionale Francesca Salvatore ha reso nota la sua lista di convocate. Sono 19 le atlete selezionate: 3 portieri e 16 giocatrici di movimento, in un gruppo consolidato che include la “novità” di Elisa Narcisi della Women Roma, tornata in azzurro dopo la convocazione del febbraio 2024, in occasione del test contro la Svezia. Di seguito l’elenco completo delle giocatrici che si ritroveranno al CPO Giulio Onesti fra una settimana, mentre il secondo – lungo – stage è previsto dal 3 al 12 novembre, con i Mondiali che invece inizieranno, nelle Filippine, il 21 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

