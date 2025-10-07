Calabria Occhiuto tende la mano a Tridico | Gli ho chiesto di collaborare per il bene della Regione

Lo stesso Tridico ha ammesso le sue colpe e quelle della coalizione che lo ha sostenuto. Dopo due elezioni fallimentari, parte del centrosinistra ha iniziato a mettersi in discussione. "La politica deve dare risposte", ha sostenuto il pentastellato, aggiungendo che il campo progressista non deve avere paura di fare proposte, soprattutto se si tratta di "proposte radicali che coinvolgono l'intervento pubblico in economia". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Calabria, Occhiuto tende la mano a Tridico: “Gli ho chiesto di collaborare per il bene della Regione”

In questa notizia si parla di: calabria - occhiuto

Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia

In Calabria ha rivinto Roberto Occhiuto

Calabria, l’anti Occhiuto: il sindaco di Corigliano-Rossano federatore a sinistra

Le regionali in Calabria hanno visto un successo netto e indiscutibile di Roberto Occhiuto. Un trionfo personale prima che di partito. Una vittoria legato alla figura del Governatore prima che a qualsiasi altro elemento. A Occhiuto i complimenti miei personali e - X Vai su X

La vittoria di #ForzaItalia e di Roberto Occhiuto. La vittoria del centrodestra unito. Per la Calabria e per la sua gente. Vai su Facebook

Occhiuto fa la storia: primo governatore calabrese con due mandati consecutivi - Dopo una campagna elettorale tesa, il presidente rieletto tende la mano agli avversari: "Ora pacifichiamo la Calabria" ... Scrive reggiotv.it

Stretta di mano tra Occhiuto e Tridico a cena di beneficenza - Primo incontro, stretta di mano, sorrisi e convenevoli tra il presidente dimissionario della Regione Calabria e ricandidato Roberto Occhiuto ed il suo competitor Pasquale Tridico, candidato del campo ... Segnala ansa.it