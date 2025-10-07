Calabria Occhiuto fa il bis | Tridico dietro affluenza al 43%

La distanza si allarga e pesa: in Calabria il centrodestra incassa la riconferma di Roberto Occhiuto, mentre il centrosinistra guidato da Pasquale Tridico si ferma dietro, con un margine consistente. Un esito che arriva a una settimana dal voto nelle Marche e rafforza un trend chiaro dell’autunno elettorale. Numeri, scarti e un dato che brucia: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia

In Calabria ha rivinto Roberto Occhiuto

Calabria, l’anti Occhiuto: il sindaco di Corigliano-Rossano federatore a sinistra

calabria occhiuto fa bisOcchiuto fa il bis, il centrodestra stravince in Calabria - Il governatore a caccia del bis Roberto Occhiuto stravince in Calabria con quasi il 60% e l'avversario di centrosinistra Pasquale Tridico si ferma a 18 punti di distacco, senza toccare il 40%. ansa.it scrive

calabria occhiuto fa bisElezioni regionali in Calabria | Occhiuto fa il bis, i commenti della politica - Esulta il centrodestra mentre il campolargo fa una riflessione sul post voto in una terra che vede, ancora una volta, sul podio anche l'astensionismo politico ... Come scrive quicosenza.it

