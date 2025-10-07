Calabria | Occhiuto eletto presidente con il 57,26% Tridico al 41,73%

Milano, 7 ott. (LaPresse) – Roberto Occhiuto vince le elezioni regionali in Calabria con il 57,26% delle preferenze (453.926 voti); Pasquale Tridico ottiene invece il 41,73% (330.813 preferenze). Sono questi i dati quando sono state scrutinate tutte le 2.406 sezioni elettorali della Calabria. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calabria: Occhiuto eletto presidente con il 57,26%, Tridico al 41,73%

Roberto Occhiuto, il Presidente che ha conquistato la Calabria (per la seconda volta di fila) - Roberto Occhiuto, nato a Cosenza, classe 1969, è vicesegretario nazionale di Forza Italia dal febbraio 2024 e fratello di Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza e senatore dal 2022. reggiotv.it scrive