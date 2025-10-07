Calabria | Occhiuto eletto presidente con il 57,26% Tridico al 41,73%

Milano, 7 ott. (LaPresse) – Roberto Occhiuto vince le elezioni regionali in Calabria con il 57,26% delle preferenze (453.926 voti); Pasquale Tridico ottiene invece il 41,73% (330.813 preferenze). Sono questi i dati quando sono state scrutinate tutte le 2.406 sezioni elettorali della Calabria. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

