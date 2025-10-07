La Calabria ha scelto ancora una volta il centrodestra, consegnando a Roberto Occhiuto una riconferma ampia e politicamente pesante. L’onda elettorale ora si sposta su Campania, Veneto e Puglia, dove a fine novembre si consumerà il nuovo atto di una stagione che ridisegna equilibri, strategie e leadership. Un autunno che cambia la mappa del potere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Calabria, Occhiuto bis, ora il centrodestra mira a Campania, Veneto e Puglia