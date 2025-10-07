Calabria Occhiuto bis ora il centrodestra mira a Campania Veneto e Puglia
La Calabria ha scelto ancora una volta il centrodestra, consegnando a Roberto Occhiuto una riconferma ampia e politicamente pesante. L’onda elettorale ora si sposta su Campania, Veneto e Puglia, dove a fine novembre si consumerà il nuovo atto di una stagione che ridisegna equilibri, strategie e leadership. Un autunno che cambia la mappa del potere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: calabria - occhiuto
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
In Calabria ha rivinto Roberto Occhiuto
Calabria, l’anti Occhiuto: il sindaco di Corigliano-Rossano federatore a sinistra
Calabria, ecco come ha vinto Occhiuto. Pregliasco: “Attenti all’effetto sulle prossime regionali” - X Vai su X
Le regionali in Calabria hanno visto un successo netto e indiscutibile di Roberto Occhiuto. Un trionfo personale prima che di partito. Una vittoria legata alla figura del Governatore prima che a qualsiasi altro elemento. A Occhiuto i complimenti miei personali e - facebook.com Vai su Facebook
Occhiuto fa il bis, il centrodestra stravince in Calabria - Il governatore a caccia del bis Roberto Occhiuto stravince in Calabria con quasi il 60% e l'avversario di centrosinistra Pasquale Tridico si ferma a 18 punti di distacco, senza toccare il 40%. Lo riporta ansa.it
Calabria, bis di Occhiuto. Distacco di 17 punti. Più della metà non vota - Per il governatore riconfermato 57,8%, lo sfidante si ferma al 41,1%. Segnala repubblica.it