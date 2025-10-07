Calabria Occhiuto bis ecco il nuovo Consiglio regionale | 20 seggi al centrodestra e 9 al centrosinistra
È definita la nuova composizione del Consiglio regionale della Calabria emersa dalle ultime elezioni. La maggioranza guidata da Roberto Occhiuto ottiene 20 seggi, mentre all’opposizione ne vanno 9. A questi si aggiungono, naturalmente, il presidente della Giunta, Roberto Occhiuto, e – almeno per ora – Pasquale Tridico, in attesa che quest’ultimo comunichi nelle prossime ore la sua decisione tra il seggio calabrese e quello a Bruxelles. Nel campo del centrodestra, la ripartizione dei seggi è la seguente: Forza Italia: 7 consiglieri. Lista Occhiuto Presidente: 4 consiglieri. Fratelli d’Italia: 4 consiglieri. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
