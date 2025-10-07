Calabria | Fi primo partito al 17,98% Pd al 13,59%

Lapresse.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 7 ott. (LaPresse) – Quando sono state scrutinate tutte le sezioni elettorali regionali (2.406 su 2.406), Forza Italia risulta primo partito in Calabria con il 17,98% dei voti; il Pd raggiunge, invece, il 13,59% delle preferenze. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

calabria fi primo partito al 1798 pd al 1359

© Lapresse.it - Calabria: Fi primo partito al 17,98%, Pd al 13,59%

In questa notizia si parla di: calabria - primo

Esodo estivo, bollino rosso per il primo grande weekend di partenze: previsto traffico intenso in Calabria e Sicilia

Alla scoperta delle bellezze del centro storico di Reggio Calabria con il primo tour stabile di Confguide

Regionali, Salvini: punto a fare della Lega primo partito in Calabria

calabria fi primo partitoCalabria, vince Occhiuto. Forza Italia primo partito, delusione Cinquestelle. Salvini: «È un sì al Ponte» - Il giubilo, nel quartier generale di Roberto Occhiuto, a Gizzeria, piccolo comune nel cuore di Catanzaro, scoppia subito. Riporta ilmessaggero.it

Calabria, proiezioni Rai: Fi primo partito con 18,7%, Pd al 13,1% - (askanews) – Forza Italia al 18,7%, Partito Democratico al 13,1%, lista Occhiuto presidente al 12,9%, Fratelli d’Italia al 10,9%, Lega al 9%, Lista Tridico Presidente al 7,4%, M5s al 6,6% ... Segnala askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Calabria Fi Primo Partito