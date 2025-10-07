Calabria exploit azzurro | M5S perde il 10% in un anno
Quella di Roberto Occhiuto è indubbiamente anche la vittoria di Forza Italia, partito di cui il governatore è vicesegretario nazionale. Gli azzurri sono infatti la prima forza della Calabria con percentuali di berlusconiana memoria, avvicinandosi al 20% dei voti. Ma non è tutto, perché il peso dei forzisti è ancora maggiore tenendo conto della lista del presidente. Il simbolo che porta il nome di Occhiuto è risultato infatti il secondo più votato all’interno del centrodestra, raccogliendo il 12,5%. Merito di personalità di spicco fra le sue fila, ma anche della popolarità del governatore che, giusto il giorno prima delle elezioni, aveva rilanciato sui social il voto per la sua lista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Al momento Occhiuto è in vantaggio in tutte le province: l'unica che potrebbe andare a Tridico è Cosenza, dove il centrodestra flette rispetto al 2021. Exploit a Reggio e Crotone. #Calabria
VERSO IL VOTO | Il capolista nella circoscrizione Nord spazia dai temi di maggiore attualità come Sanità e Trasporti, auspica un exploit dei meloniani e commenta la candidatura di Tridico: «Su di lui troppe aspettative, da salvatore della Calabria»
Conte, per Calabria M5s propone Tridico, Baldino o Orrico - "In questi giorni ho letto alcune indiscrezioni di stampa: riferiscono che in Calabria la disponibilità alla candidatura di Pasquale Tridico sarebbe fittizia. Da ansa.it
Calabria, l'ex M5S Dalila Nesci candidata con Fratelli d'Italia - Dalila Nesci, parlamentare del Movimento 5 Stelle per due legislature ed ex sottosegretario per il Sud con il governo Draghi, annuncia la sua adesione a Fratelli d'Italia e la sua decisione di ... Lo riporta ilgiornale.it