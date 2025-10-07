Quella di Roberto Occhiuto è indubbiamente anche la vittoria di Forza Italia, partito di cui il governatore è vicesegretario nazionale. Gli azzurri sono infatti la prima forza della Calabria con percentuali di berlusconiana memoria, avvicinandosi al 20% dei voti. Ma non è tutto, perché il peso dei forzisti è ancora maggiore tenendo conto della lista del presidente. Il simbolo che porta il nome di Occhiuto è risultato infatti il secondo più votato all’interno del centrodestra, raccogliendo il 12,5%. Merito di personalità di spicco fra le sue fila, ma anche della popolarità del governatore che, giusto il giorno prima delle elezioni, aveva rilanciato sui social il voto per la sua lista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Calabria, exploit azzurro: M5S perde il 10% in un anno