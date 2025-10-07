Calabria Enrico Mentana stronca la sinistra | Chi è il leader? Chi comanda?

Liberoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo giro, altro disastro per il campo largo. La sinistra ha perso - rovinosamente - anche in Calabria. E più che una sconfitta di Pasquale Tridico, il risultato appare una vera e propria disfatta per Elly Schelin e Giuseppe Conte. La sinistra, non è certo una novità, non riesce proprio a far breccia tra gli elettori (eufemismo). Il campo largo, semplicemente, non eiste. E come mai? Una domanda che si è posto  Enrico Mentana. Il direttore, nel corso dello speciale del TgLa7 sul voto in Calabria, ha sostenuto che il campo largo perda perché non ha un leader credibile. Dici poco. "Il problema del campo largo è: chi è il leader del campo largo? Chi è il candidato premier del campo largo? Perché se t utti sanno chi comanda nel centrodestra no? È sempre stato così con Berlusconi - ha sostenuto Mitraglietta -, poi quando c'è stato un golpe gentile, quello di Salvini, ovvero quando si disse: 'chi prende più voti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

calabria enrico mentana stronca la sinistra chi 232 il leader chi comanda

© Liberoquotidiano.it - Calabria, Enrico Mentana stronca la sinistra: "Chi è il leader? Chi comanda?"

In questa notizia si parla di: calabria - enrico

calabria enrico mentana stroncaEnrico Mentana: “Il campo largo perde perché non ha un leader" - Durante la Maratona Mentana per le elezioni regionali in Calabria, Enrico Mentana commenta la sconfitta del centrosinistra. Lo riporta la7.it

Elezioni Calabria, Mieli: "Mi fate arrabbiare". E Mentana: "Così nessuno ci andrebbe più" - Durante la Maratona Mentana dedicata alle elezioni regionali in Calabria, Paolo Mieli e Enrico Mentana si confrontano ... Da la7.it

Cerca Video su questo argomento: Calabria Enrico Mentana Stronca