Nuovo giro, altro disastro per il campo largo. La sinistra ha perso - rovinosamente - anche in Calabria. E più che una sconfitta di Pasquale Tridico, il risultato appare una vera e propria disfatta per Elly Schelin e Giuseppe Conte. La sinistra, non è certo una novità, non riesce proprio a far breccia tra gli elettori (eufemismo). Il campo largo, semplicemente, non eiste. E come mai? Una domanda che si è posto Enrico Mentana. Il direttore, nel corso dello speciale del TgLa7 sul voto in Calabria, ha sostenuto che il campo largo perda perché non ha un leader credibile. Dici poco. "Il problema del campo largo è: chi è il leader del campo largo? Chi è il candidato premier del campo largo? Perché se t utti sanno chi comanda nel centrodestra no? È sempre stato così con Berlusconi - ha sostenuto Mitraglietta -, poi quando c'è stato un golpe gentile, quello di Salvini, ovvero quando si disse: 'chi prende più voti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Calabria, Enrico Mentana stronca la sinistra: "Chi è il leader? Chi comanda?"