Calabria cosa c’è dietro la vittoria di Occhiuto | la vittoria dei moderati segnale per Giorgia Meloni
La Calabria si conferma terra di stabilità per il centrodestra, consegnando a Roberto Occhiuto un secondo mandato con una maggioranza solida e omogenea. Le urne regionali hanno segnato una vittoria netta, costruita su un consenso diffuso alle liste moderate e al profilo istituzionale del presidente uscente. La coalizione ha raccolto oltre il 57 % dei voti, lasciando al campo largo di Pasquale Tridico poco più del 41 %. Nella mappa del voto, il dato più evidente è la forza di Forza Italia, che torna primo partito in Calabria con quasi il 18 %. Il partito di Tajani e Occhiuto si impone come spina dorsale del centrodestra meridionale, superando le formazioni più identitarie e garantendo un’immagine di affidabilità e buon governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
