Calabria alle regionali il trionfo del centrodestra segna la disfatta per Schlein Conte e Tridico
«Speriamo nella forchetta», dice in tv il deputato del Pd Nico Stumpo, mentre i dati sulle elezioni regionali in Calabria inchiodano il centrosinistra guidato da Pasquale Tridico (M5s) 20 punti sotto il centrodestra di Roberto Occhiuto. La forchetta sarebbe quel risultato che appare nei primi minuti delle maratone post elettorali, quando per i candidati non viene segnalato un dato numerico preciso ma una forbice con un minimo e un massimo. A Stumpo, purtroppo per lui, non resta in realtà che consolarsi con un altro genere di forchetta: una bella cenetta leggera ma saporita può essere utile per digerire meglio una disfatta, l’ennesima, di questo campo largo che non è un’alleanza, non è una coalizione, ma semplicemente una sommatoria aritmetica di partiti politici che si mettono insieme con l’unico obiettivo di «far perdere» il centrodestra. 🔗 Leggi su Panorama.it
Le regionali in Calabria hanno visto un successo netto e indiscutibile di Roberto Occhiuto. Un trionfo personale prima che di partito. Una vittoria legato alla figura del Governatore prima che a qualsiasi altro elemento.
Si prefigura una larga vittoria del centrodestra alle regionali in Calabria: per la sinistra di nuovo una batosta elettorale.
Regionali Calabria, ecco il nuovo consiglio regionale: per il centrodestra un trionfo da 20 seggi. Sono 11 in totale le postazioni che vanno all'area forzista, nove (più Tridico) all'opposizione.
Calabria, Occhiuto del centrodestra trionfa alle Regionali con il 57,26% dei voti. Tridico si ferma al 41,73%. Fi la più votata - il leader del movimento 'Democrazia Sovrana e Popolare', Francesco Toscano, supera di poco l'1%.