«Speriamo nella forchetta», dice in tv il deputato del Pd Nico Stumpo, mentre i dati sulle elezioni regionali in Calabria inchiodano il centrosinistra guidato da Pasquale Tridico (M5s) 20 punti sotto il centrodestra di Roberto Occhiuto. La forchetta sarebbe quel risultato che appare nei primi minuti delle maratone post elettorali, quando per i candidati non viene segnalato un dato numerico preciso ma una forbice con un minimo e un massimo. A Stumpo, purtroppo per lui, non resta in realtà che consolarsi con un altro genere di forchetta: una bella cenetta leggera ma saporita può essere utile per digerire meglio una disfatta, l’ennesima, di questo campo largo che non è un’alleanza, non è una coalizione, ma semplicemente una sommatoria aritmetica di partiti politici che si mettono insieme con l’unico obiettivo di «far perdere» il centrodestra. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Calabria, alle regionali il trionfo del centrodestra segna la disfatta per Schlein, Conte e Tridico