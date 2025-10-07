Caivano dirigente del Comune non si presenta a lavoro | trovato senza vita in casa
Dramma a Caivano, dove un uomo di 47 anni, dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Santa Barbara. L’impiegato, originario di Niscemi in provincia di Caltanissetta, aveva assunto l’incarico soltanto da pochi mesi, dopo aver superato un concorso pubblico. Caivano, dirigente del Comune non si presenta a lavoro: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
La prima foto di Luisa Ranieri nella fiction La Preside, in versione bionda, nei panni di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto Morano a Caivano (Napoli). La serie tv andrà in onda su Rai 1 nella prossima primavera e sarà presentata alla Festa del - facebook.com Vai su Facebook
Caivano, si vota tra meno di due mesi: 3 nomi per la corsa a sindaco. Partiti in difficoltà per le liste - Urne aperte il 23 e il 24 novembre, con l’eventuale ballottaggio a ridosso della festa dell’Immacolata. ilmattino.it scrive