Caivano dirigente del Comune non si presenta a lavoro | trovato senza vita in casa

Teleclubitalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma a Caivano, dove un uomo di 47 anni, dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Santa Barbara. L’impiegato, originario di Niscemi in provincia di Caltanissetta, aveva assunto l’incarico soltanto da pochi mesi, dopo aver superato un concorso pubblico. Caivano, dirigente del Comune non si presenta a lavoro: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

caivano dirigente del comune non si presenta a lavoro trovato senza vita in casa

© Teleclubitalia.it - Caivano, dirigente del Comune non si presenta a lavoro: trovato senza vita in casa

In questa notizia si parla di: caivano - dirigente

caivano dirigente comune presentaTragedia a Caivano, dirigente comunale trovato morto in casa - E’ stato trovato morto nella sua abitazione il capo dell’Ufficio Urbanistica del Comune, E. Riporta msn.com

caivano dirigente comune presentaCaivano, si vota tra meno di due mesi: 3 nomi per la corsa a sindaco. Partiti in difficoltà per le liste - Urne aperte il 23 e il 24 novembre, con l’eventuale ballottaggio a ridosso della festa dell’Immacolata. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Caivano Dirigente Comune Presenta