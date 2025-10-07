Caiazzo si ferma per Christian | bandiere a mezz' asta e serrande abbassate per l' addio al 16enne
Saranno celebrati alle 15 di oggi, martedì 7 ottobre, i funerali di Christian Femiano, morto a 16 anni in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto all’altezza del Miglio 25 che collega Alvignano a Caiazzo.Dopo l’autopsia, il feretro di Christian raggiungerà la Cattedrale di Caiazzo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: caiazzo - ferma
Il Veneto sul trono della pizza! La guida 2026 del Gambero Rosso incorona I Tigli di Simone Padoan (San Bonifacio, VR) come Migliore Pizzeria d’Italia, a pari merito con “Pepe in Grani” di Franco Pepe (Caiazzo, CE). Ma il Veneto non si ferma qui: ben Vai su Facebook