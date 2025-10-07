Cagnolina boxer di sette mesi investita e lasciata morire in strada… La condanna dell’associazione Ringrazio Prego Dono di Latina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ancora un triste episodio sulle strade di Latina. Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, una cagnolina di razza boxer di circa un anno e mezzo è stata investita e uccisa in via Congiunte Sinistre, nella zona di Santa Fecitola. Le dinamiche dell’incidente. Secondo quanto riferito dall’associazione animalista “Ringrazio Prego Dono”, sul luogo sono stati rinvenuti pezzi dell’auto responsabile, che farebbero pensare a una utilitaria di colore grigio chiaro, probabilmente un modello Fiat o Lancia. Nonostante la violenza dell’impatto, il conducente non si è fermato a prestare soccorso, né ha contattato le autorità competenti, suscitando indignazione tra i volontari e la cittadinanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

