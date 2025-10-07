Cade nel dirupo e muore davanti alla moglie

Bagno di Romagna (Cesena), 7 ottobre 2025 – Incidente mortale nel primo pomeriggio di ieri sulle montagne sopra Bagno di Romagna nella zona sopra l’ex podere La Valle. Giorgio Papaleo 78 anni, insieme alla moglie Marisa, residenti a Bagno di Romagna dove abita anche la figlia Roberta, erano andati a fare una passeggiata sui sentieri nei boschi con l’intento di raccogliere le castagne. Da quello che ha raccontato la moglie, a un certo punto l’uomo è inciampato oppure ha perso l’equilibrio, probabilmente anche a causa di un malore, ed è precipitato in un calanco in una zona molto impervia. La moglie, seppure terrorizzata e in preda al panico, è riuscita ad allertare i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cade nel dirupo e muore davanti alla moglie

