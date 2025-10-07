Cade l' ipotesi di femminicidio alle Isole Baleari l' autopsia sul corpo di Luisa Asteggiano esclude la morte violenta

Nella giornata di oggi, martedì 7 ottobre 2025, la guardia civil spagnola ha confermato che la morte di Luisa Asteggiano, 45enne di Bra (Cuneo) il cui corpo è stato trovato senza vita nella mattina di domenica 5 in un appartamento di Es Pujols, sull'isola di Formentera nella regione delle Isole. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

