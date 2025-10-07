Cadavere in un lago di sangue sotto il portico del teatro Verdi trovato un coltello accanto al corpo Indagini in corso

TRIESTE - Il cadavere di un uomo di mezza età è stato rinvenuto all'alba di martedì 7 ottobre sotto i portici del Teatro Verdi a Trieste, con almeno una profonda ferita e. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

cadavere in un lago di sangue sotto il portico del teatro verdi trovato un coltello accanto al corpo indagini in corso

Cadavere in un lago di sangue sotto il portico del teatro Verdi, trovato un coltello accanto al corpo. Indagini in corso

