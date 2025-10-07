Cadavere di un uomo trovato in casolare | era un noto clochard

Brindisireport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Il cadavere di un cittadino tedesco senza fissa dimora (C. A. le sue iniziali), di 47 anni, è stato trovato questo pomeriggio, martedì 7 ottobre 2025, in un casolare disabitato in via Latiano, in contrada Seta a Mesagne.  Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un malore determinato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: cadavere - uomo

