Cacciatori trovano uno scheletro nel bosco | è il cadavere di uno studente di 24 anni

Un cadavere è stato rinvenuto da due cacciatori nelle sterpaglie, sabato 4 ottobre. Il corpo, trovato tra Bottanuco (Bergamo) e il fiume Adda, apparterrebbe a Wishwa Bandara Jayasuriya Mudiyanselage, ragazzo di 24 anni scomparso fra aprile e maggio da Grezzago, piccolo comune della città. 🔗 Leggi su Today.it

cacciatori trovano scheletro boscoCacciatori trovano cadavere nelle sterpaglie: è di uno studente di 24 anni. I problemi all'università e il giaciglio nel bosco, come è morto - Identificato il cadavere trovato nel bosco in provincia di Bergamo: è di uno studente scomparso nel Milanese. Scrive leggo.it

cacciatori trovano scheletro boscoGiallo a Bottanuco, cacciatori trovano un cadavere nel bosco: il corpo in avanzato di decomposizione - La morte, a una prima analisi, dovrebbe risalirebbe a diversi mesi. Riporta msn.com

