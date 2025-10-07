Cacciatori | Conegliano è battibile Nervini bravissima E che emozioni al Mondiale

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Così l'ex palleggiatrice azzurra: "Orro e Sylla certamente ci mancheranno, ma all’estero si cresce: questa esperienza sarà utile anche all’Italia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

