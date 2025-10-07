Buy Veneto al Lido il congresso del turismo delle conferenze
Si è svolta, ieri, lunedì 6 ottobre, presso il Palazzo del Casinò del Lido di Venezia, la 24° edizione di BUY VENETO, il Workshop internazionale del turismo MICE (meeting, eventi, fierie) in Veneto. Buy Veneto è il più importante evento di marketing territoriale della Regione: una consolidata e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: veneto - lido
Da tutto il Veneto per la manifestazione pro-Gaza al Lido: c'è anche una motonave
Torna Buy Veneto al Lido di Venezia! Si è svolta, oggi, lunedì 6 ottobre, la 24° edizione di BUY VENETO, il Workshop internazionale del turismo in Veneto, al Lido di Venezia, presso il Palazzo del Casinò, location del polo congressuale dell’isola veneziana, Vai su Facebook
Buy Veneto 2025: il turismo regionale si presenta ai mercati internazionali - eu" con itinerari e mete per scoprire la regione sotto il marchio “Veneto, the Land of Venice” ... rainews.it scrive