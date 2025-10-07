Bus elettrici Renzi FdI | La nuova stazione di ricarica elettrica irrispettosa dell’Anfiteatro Romano

Riminitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gioenzo Renzi, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, interviene sul tema della stazione di ricarica elettrica dei bus sorta davanti all'anfiteatro romano. “L’amministrazione comunale, rispondendo alla mia ultima interrogazione consigliare, ha precisato: che sono in fase di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elettrici - renzi

bus elettrici renzi fdiRenzi (FdI): la stazione di ricarica per bus irrispettosa dell'Anfiteatro Romano - La stazione di ricarica elettrica per gli autobus è irrispettosa dell’Anfiteatro Romano. Come scrive newsrimini.it

bus elettrici renzi fdi"È indecorosa": stazione di ricarica per bus elettrici davanti all'Anfiteatro bocciata da Renzi - Il consigliere di Fratelli d'Italia: "Sbaglia anche Start Romagna a puntare sugli autobus elettrici: maggior costo e autonomia inferiore" ... Si legge su altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Bus Elettrici Renzi Fdi