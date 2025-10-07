Buoni pasto da 10 euro verso l’aumento della soglia esentasse | che cosa cambia per i lavoratori
Il governo sta valutando di alzare la soglia della tassazione dei buoni pasto da 8 a 10 euro. Lo ha annunciato il viceministro dell’economia Maurizio Leo, in un’intervista a Repubblica, parlando della prossima Legge di bilancio. La misura, che permetterebbe alle aziende di aumentare il valore dei buoni pasto senza doverci pagare ulteriori tasse, va incontro alla necessità di aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori, così che possano far fronte a pause pranzo sempre più care per via dell’inflazione. Si stima infatti che nel corso degli anni i costi dei pasti siano cresciuti fino ad arrivare a una media di 12,50 euro. 🔗 Leggi su Open.online
