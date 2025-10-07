Buoni fruttiferi postali via al concorso a premi | in palio ci sono un’auto e voli gratis

C’è una grande novità che riguarda i buoni fruttiferi postali, il prodotto di risparmio e investimento tra i più apprezzati dagli italiani per la sua sicurezza e semplicità. Poste ha lanciato un concorso a premi che si chiama caccia al buono grazie al quale si potranno vincere delle gift card Ita Airways e una Fiat 500 eCabrio. Ecco dunque come partecipare all’iniziativa e quanto tempo durerà l’operazione a premi. Il boom dei buoni fruttiferi postali. Sono circa 27 milioni gli italiani che ad oggi si affidano ai prodotti di risparmio postale come i buoni postali e i libretti, secondo le ultime informazioni diffuse da Poste Italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

