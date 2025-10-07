Buongiorno mamma! 3 stasera in tv l' ultima puntata | le anticipazioni

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il momento dei saluti per “Buongiorno, mamma!”, la serie che chiude i battenti stagionali oggi, martedì 7 ottobre a partire dalle 21.30, su Canale 5 con il quarto e ultimo episodio della terza stagione. Diretto da Laura Chiossone ed Edoardo Re, e interpretato da un intenso Raoul Bova. 🔗 Leggi su Today.it

