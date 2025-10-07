Buongiorno e addio Mamma!

La famiglia Borghi si congeda questa sera dal pubblico di Canale 5 con la messa in onda dell’ultima puntata di Buongiorno, Mamma! 3, una serie piena di buoni propositi e spunti interessanti che, però, non ha convinto a dovere. Gli ascolti delle prime tre puntate si sono assestati su una media del 14.7% di share, dato registrato oltretutto proprio dalla prima puntata. Ed è un dato deludente, considerando che la precedente stagione era partita dal 21.2% e si era chiusa al 19%. Cos’è successo e perché il pubblico non ha accolto allo stesso modo questo nuovo ritorno? Cosa non ha funzionato nella terza stagione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

