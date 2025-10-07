Buona la prima per la Juventus nella Champions League femminile | una doppietta di Salvai ribalta il Benfica

Buona la prima per la Juventus nella fase a girone unico della Champions League 2025-2026 di calcio femminile. La Vecchia Signora si è imposta 2-1 contro il Benfica sul rettangolo verde dell’Allianz Stadium di Torino, incamerando tre punti importanti nel proprio cammino verso la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione continentale per club. Una partita che non era iniziata bene per le padrone di casa, visto il gol dopo 6? firmato da Lucia Catarina Sousa Alves. Ci ha pensato una grande Cecilia Salvai, in versione “Bomber” questa sera, a fare la differenza. Con una doppietta al 22? e all’86’ la rimonta è stata completata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Buona la prima per la Juventus nella Champions League femminile: una doppietta di Salvai ribalta il Benfica

In questa notizia si parla di: buona - prima

Via della Loggia a senso unico, buona la prima (con riserva): «Test sulla viabilità del futuro». Ma i bus non passano al Guasco

Basket A2 | Libertas Livorno, buona la 'prima': il test contro il Golfo Piombino finisce 101-81

Volare con il neonato in braccio è una buona idea? Cosa sapere prima del decollo

LESA COMICS BUONA LA PRIMA (EDIZIONE)!!! COMPLIMENTI AGLI ORGANIZZATORI E AI PROTAGONISTI DELLA GIORNATA: ARTISTI, ESPOSITORI, ASSOCIAZIONI, COSPLAYERS CHE HANNO INCURIOSITO E DIVERTITO I TANTI PARTECIPANTI - facebook.com Vai su Facebook

#BuonaDomenicada #MuseoArcheologicoMuroLucano Buona prima domenica di ottobre dalla bellezza di Muro Lucano! - X Vai su X

Napoli, gli incroci campionato e Champions League: doppia sfida con la Juventus tre giorni prima di Benfica e Chelsea - Con il calendario asimmetrico, da qualche anno non si verifica più un ordine tra sfide di andata e ritorno in Serie A. Scrive msn.com

Champions League, luci e ombre nell’avvio delle italiane - Dopo le prime due giornate vola solo l'Inter, mentre Napoli, Juventus e Atalanta mostrano qualche crepa. Secondo panorama.it