Buon onomastico Rosaria e Rosario oggi 7 ottobre | video gif e immagini di auguri da condividere

Oggi, 7 ottobre, si festeggia la Madonna del Rosario e l' onomastico dei battezzati (e registrati all'anagrafe) con i nomi di Rosaria e Rosario. La celebrazione rappresenta una delle più importanti raffigurazioni attraverso la quale la Chiesa cattolica venera la Vergine. Maria in veste azzurra e con una corona tra le mani è una rappresentazione frequente nella devozione della controriforma. In principio l'origine della Madonna del Rosario fu attribuita all'apparizione di Maria a San Domenico nel 1208 nel primo convento da lui fondato a Prouille. Dalla Madonna della Vittoria alla festa della Madonna del Rosario.

