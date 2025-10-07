Buon compleanno Piero Fassino Vladimir Putin Lapo Elkann…

Romadailynews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buon compleanno Piero Fassino, Vladimir Putin, Federico Pizzarotti, Lapo Elkann, Dida, Laura Bignami, Giorgio Di Centa, Sergio Battelli, Amedeo Tessitori, Raffaella Barbieri. Oggi 7 ottobre compiono gli anni: Andreino Repetti, ex calciatore; Achille Baldini, ex calciatore; Gianni Viazzi, pedagogista; Umberto Pizzi, fotografo;  Sergio de Julio, politico; Angela Filipponio Tatarella, politica; Guido Salvetti, musicologo, pianista; Gianfranco Tunis, politico; Amedeo Alpi, docente; Rosario Giorgio Costa, politico; Paola Penni, conduttrice tv, cantante, attrice. Inoltre compiono gli anni: Pier Gianni Prosperini, politico; Luigi Cocilovo, politico; Luca Novelli, scrittore, disegnatore, giornalista; Franco Vannini, ex calciatore, allenatore; Tilde Corsi, produttrice cinema; Gianandrea Gazzola, artista, designer, cabarettista; Piero Fassino, politico; Bruno Nobili, ex calciatore, allenatore; Edoardo Tortorici, archeologo; Giacomo Libera, ex calciatore, imprenditore; Ezio Galasso, ex calciatore; Hamza Piccardo, editore; Vladimir Putin, presidente Russia; Pina Rando, direttrice teatrale; Geppy Gleijeses, attore, drammaturgo, regista; Silvio Violante Iozzia, ex calciatore; Claudio Gugerotti, arcivescovo; Sergio La Stella, direttore d’orchestra, pianista; Bruno Serato, imprenditore, filantropo; Savino Cesario, chitarrista, conduttore radio; Gabriele Lanzi, politico; Marco Gobbetti, dirigente d’azienda; Loris Reggiani, pilota moto; Biagio Putignano, compositore;  Giovanni Torri, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

buon compleanno piero fassino vladimir putin lapo elkann8230

© Romadailynews.it - Buon compleanno Piero Fassino, Vladimir Putin, Lapo Elkann…

In questa notizia si parla di: buon - compleanno

Buon compleanno Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini…

Buon compleanno Veronica Lario, Roberto Gualtieri, Fioretta Mari…

Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica, Marco di Vaio…

Renzi a Comuni: 'Basta con miriade tributi, faremo Local Tax - Incontro, a Palazzo Chigi, tra il governo e l'Anci (l'associazione dei comuni) guidati da Piero Fassino. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Buon Compleanno Piero Fassino