Bufera dopo le parole di Lovati su Yara Gambirasio | Ha gettato fango su una ragazzina che non può difendersi
Una polemica senza precedenti ha investito il mondo giudiziario italiano dopo le dichiarazioni rilasciate dall’avvocato Massimo Lovati durante un’intervista al programma Falsissimo di Fabrizio Corona. Il legale di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi a Garlasco, ha proposto una strategia difensiva ipotetica per il caso Yara Gambirasio che ha scatenato l’indignazione della controparte e sollevato pesanti dubbi deontologici. Lovati, commentando la difesa di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio a Brembate, ha affermato che avrebbe suggerito una linea completamente diversa al suo collega Claudio Salvagni. 🔗 Leggi su Cultweb.it
