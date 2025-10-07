Bufera di neve sull’Everest centinaia di escursionisti intrappolati a 5mila metri | le difficili operazioni per recuperarli
Da giorni sono in corso le operazioni di soccorso per liberare l’accesso agli accampamenti degli alpinisti sul versante orientale del monte Everest in Tibet, dove circa mille persone sono rimaste intrappolate da una bufera di neve che ha bloccato le strade, secondo quanto riportato dai media statali cinesi. Secondo i media locali, centinaia di abitanti del villaggio e squadre di soccorso sono stati dispiegati per aiutare a rimuovere la neve che blocca l’accesso alla zona, che si trova a un’altitudine superiore a 4900 metri. A oggi, 7 ottobre un escursionista e’ morto e centinaia di altri sono stati salvati L'articolo Bufera di neve sull’Everest, centinaia di escursionisti intrappolati a 5mila metri: le difficili operazioni per recuperarli proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
