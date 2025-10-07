Budget della stagione 5 di stranger things | ecco i dettagli sorprendenti

budget stimato per la quinta stagione di stranger things. Le recenti indiscrezioni rivelano dettagli significativi riguardo al budget della quinta stagione di Stranger Things. La produzione dell'ultima parte della serie ha richiesto investimenti considerevoli, segnando un incremento sostanziale rispetto alle stagioni precedenti. investimento economico e costi di produzione. Secondo fonti vicine alla produzione, Netflix avrebbe destinato tra i 50 e i 60 milioni di dollari per ciascun episodio della quinta stagione. Questo importo porta il costo totale a un intervallo compreso tra 400 e 480 milioni di dollari, considerando l'intera serie.

In questa notizia si parla di: budget - stagione

