Inter News 24 Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni di grande ammirazione per il Napoli, il commento sulla corsa scudetto dell’Inter. Nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, il giornalista Marco Bucciantini ha analizzato l’inizio di stagione del Napoli e le sue possibilità di lottare per lo scudetto. Secondo Bucciantini, il club partenopeo è attualmente in corsa per il titolo insieme alle milanesi e, leggermente più indietro, con Roma e Juventus. SUL NAPOLI E LA LOTTA PER LO SCUDETTO – «Il Napoli del secondo tempo col Genoa è favorito per vincere lo scudetto, perché se trova quell’intensità di gioco, quella fame lì, quella voglia di attaccare l’avversario e riconquistare la palla, allora appaia la difesa del Milan e le occasioni che fa l’Inter e insieme le trasforma in continuità e in squadra». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bucciantini sulla corsa scudetto: «Il Napoli lotta, la difesa è solida come quella del Milan e l’Inter…»