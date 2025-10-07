Bucciantini sulla corsa scudetto | Il Napoli lotta la difesa è solida come quella del Milan e l’Inter…
Inter News 24 Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni di grande ammirazione per il Napoli, il commento sulla corsa scudetto dell’Inter. Nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, il giornalista Marco Bucciantini ha analizzato l’inizio di stagione del Napoli e le sue possibilità di lottare per lo scudetto. Secondo Bucciantini, il club partenopeo è attualmente in corsa per il titolo insieme alle milanesi e, leggermente più indietro, con Roma e Juventus. SUL NAPOLI E LA LOTTA PER LO SCUDETTO – «Il Napoli del secondo tempo col Genoa è favorito per vincere lo scudetto, perché se trova quell’intensità di gioco, quella fame lì, quella voglia di attaccare l’avversario e riconquistare la palla, allora appaia la difesa del Milan e le occasioni che fa l’Inter e insieme le trasforma in continuità e in squadra». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: bucciantini - corsa
Bucciantini critica la Serie A: «Piena di campioni a fine corsa, mercato dannoso per la Nazionale. Entusiasti per…»
Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, ha parlato di questo avvio di stagione del Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Al Napoli diventa subito tutto disciplina, anche un sistema asimmetrico che sembrava - facebook.com Vai su Facebook
Bucciantini: “Scudetto? Napoli ha la difesa del Milan e crea quanto l’Inter. Col Genoa…” - Le considerazioni del noto giornalista a proposito della squadra di Conte per lui ancora favorita per lo scudetto ... Segnala msn.com
Bucciantini: “Scudetto? Nel secondo tempo col Genoa è rinato il Napoli favorito” - Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: “Il Napoli di questo inizio stagione lotta per lo scudetto insieme ... Si legge su tuttonapoli.net