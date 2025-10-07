bucatini alla liliana alla sinistra del 7 ottobre non interessa nulla

Che del 7 ottobre non interessi nulla alla sinistra è cosa nota. Lo sa bene Il Tempo che lo scrisse in ebraico l'anno scorso prendendosi querele e intimidazioni. Lo dimostrano le piazze antisemite che perfino oggi vogliono mostrare il vero volto dei nuovi alleati dell'islamismo radicale. Quelli che chiamano fascisti i democratici e i liberali rimasti in Italia. Ma lo dimostra soprattutto la surreale polemica di ieri. Quando Giuseppe Conte ed Elly Schlein si occupavano di quanto costerà un piatto di pastasciutta in America e non dei loro amici bolognesi che danno la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, la nuova eroina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

