Btp Valore di ottobre 2025 per investire 1.000 euro il calendario dell’emissione

Torna il Btp Valore, il titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione, in collocamento dal 20 al 24 ottobre 2025 (fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata). Si tratta della sesta edizione della famiglia Btp Valore, con scadenza fissata al 28 ottobre 2032 e durata di 7 anni. Il titolo offre cedole trimestrali crescenti nel tempo, un premio fedeltà dello 0,8% per chi lo mantiene fino a scadenza e la consueta tassazione agevolata al 12,5%. Come funziona il Btp Valore di ottobre 2025. Il titolo è strutturato secondo un meccanismo step up, cioè con tassi cedolari che aumentano nel tempo: tasso A per i primi 3 anni;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

