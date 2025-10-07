Bruxelles non ha alcuna idea di come conciliare i due programmi di prestito all’Ucraina
Bruxelles, 7 ottobre 2025 – L’ Unione europea non ha ancora deciso come erogare un “prestito di riparazione ” da 185 miliardi di euro all’Ucraina utilizzando asset sovrani russi immobilizzati, finanziando contemporaneamente un piano separato da 45 miliardi di euro per Kyiv ideato dal G7, ha affermato ieri un alto funzionario della Commissione europea. Tali dichiarazioni giungono in un momento in cui l’esecutivo dell’UE sta sempre più spingendo per “mobilitare” centinaia di miliardi di dollari di beni congelati della banca centrale russa detenuti nell’Unione Europea per finanziare le enormi necessità di bilancio e gli sforzi bellici di Kyiv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
