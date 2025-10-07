Brutte notizie per i fan di Spider-Man

I fan dell’Uomo Ragno hanno appena ricevuto una notizia che non avrebbero voluto sentire: niente aggiornamenti su Spider-Man al New York Comic Con di quest’anno. Dopo il successo clamoroso di Spider-Man: No Way Home — che ha incassato ben 1,9 miliardi di dollari nel mondo — l’entusiasmo per il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker resta altissimo. Il prossimo capitolo, Spider-Man: Brand New Day, è tra i film più attesi del 2026. Con attori di spicco dell’MCU come Jon Bernthal e Mark Ruffalo e nuove aggiunte come Sadie Sink, il progetto promette di essere uno dei blockbuster Marvel dell’anno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Brutte notizie per i fan di Spider-Man

In questa notizia si parla di: brutte - notizie

WhatsApp, brutte notizie per chi lo usa da Pc: la app cambia in peggio

Calciomercato Juve, brutte notizie dal Brasile! Il Flamengo chiarisce: «Non abbiamo necessità di vendere i nostri giocatori»

Krypto, il cane di superman, ha brutte notizie in un comic sorprendente

Infortunio Lobotka, brutte notizie per il #Napoli: quanto può stare fuori e che partite salta - X Vai su X

Brutte notizie per Runjaic e per i fantallenatori. Kristensen sarà costretto a restare fermo per le prossime settimane Tutti gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland sta meglio dopo l'incidente: 'Sto recuperando' - Tom Holland è apparso sui social rassicurando tutti: l'attore sta già meglio dopo l'incidente sul set di Spider- Si legge su cinema.everyeye.it

Spider-Man, le ultime novità su Brand New Day spezzeranno il cuore dei fan - Man: Brand New Home sembrano anticipare tempi davvero duri per Peter Parker ... Secondo bestmovie.it