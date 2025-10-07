Bruno Vespa spunta una scritta offensiva nell’ascensore della Rai | chi è stato? Già si urla all’intimidazione

Un episodio che ha sollevato clamore e indignazione all’interno della sede Rai di via Teulada, a Roma. In uno degli ascensori della struttura è comparsa una scritta offensiva rivolta al giornalista Bruno Vespa. La frase, « Vespa infame », incisa sulla parete, ha immediatamente suscitato reazioni forti da parte dell’azienda e del mondo sindacale. Il fatto arriva in un momento delicato per il conduttore di Porta a Porta, che questa sera – 7 ottobre – ospiterà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia nello spazio di Cinque Minuti che nel celebre talk show serale. Il gesto ha spinto la Rai a intervenire con una nota ufficiale di condanna, mentre sono state avviate le indagini per cercare di risalire al responsabile o ai responsabili. 🔗 Leggi su Donnapop.it

