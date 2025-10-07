Bruno Vespa infame la scritta incisa nell'ascensore della Rai L'Ad Rossi | Intimidazione inacettabile

Nella sede Rai di via Teulada a Roma è apparsa una scritta offensiva nei confronti del giornalista Bruno Vespa. La frase "Vespa infame" è stata incisa nell'ascensore della sede, scatenando immediate reazioni e l'avvio di indagini da parte delle forze dell'ordine per risalire ai responsabili. L'insulto al giornalista giunge dopo un recente scontro di Vespa con il portavoce della Flotilla, Tony La Piccerella, accusato di non avere a cuore gli interessi dei palestinesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it