Una scritta offensiva contro Bruno Vespa è apparsa oggi nella sede della Rai a via Teulada a Roma. Lo ha reso noto l’ad Giampaolo Rossi, che in una nota ha condannato l’accaduto. “La Rai esprime ferma condanna per la scritta offensiva e infame comparsa in un ascensore della sede di Via Teulada, a Roma, e rivolta al giornalista Bruno Vespa, storico volto del servizio pubblico. Si tratta di un episodio grave che rappresenta una forma di intimidazione e di intolleranza inaccettabile. Simili comportamenti non appartengono alla cultura del dialogo e del rispetto che devono caratterizzare ogni luogo di lavoro, tanto più una sede del Servizio Pubblico radiotelevisivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “Bruno Vespa infame”, la scritta in un ascensore Rai