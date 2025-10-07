Bruno Vespa infame la scritta in un ascensore Rai
Una scritta offensiva contro Bruno Vespa è apparsa oggi nella sede della Rai a via Teulada a Roma. Lo ha reso noto l’ad Giampaolo Rossi, che in una nota ha condannato l’accaduto. “La Rai esprime ferma condanna per la scritta offensiva e infame comparsa in un ascensore della sede di Via Teulada, a Roma, e rivolta al giornalista Bruno Vespa, storico volto del servizio pubblico. Si tratta di un episodio grave che rappresenta una forma di intimidazione e di intolleranza inaccettabile. Simili comportamenti non appartengono alla cultura del dialogo e del rispetto che devono caratterizzare ogni luogo di lavoro, tanto più una sede del Servizio Pubblico radiotelevisivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: bruno - vespa
BRUNO VESPA PARLA DEGLI ASCOLTI DI AFFARI TUOI E PUNGE PIER SILVIO BERLUSCONI
L’analisi di Bruno Vespa. Sinistra a corto di memoria. Quando diceva sì alla riforma
Pier Silvio Berlusconi contro Bruno Vespa: la decisione storica di Mediaset I Il giornalista risponde da par suo, così
Questa sera sarò ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai1. - X Vai su X
Matteo Renzi. . I miei Cinque minuti con Bruno Vespa su Rai1. Abbiamo parlato di Gaza, degli scioperi e della Leopolda 13 che inizia domani a Firenze. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi leggo - facebook.com Vai su Facebook
“Bruno Vespa infame”, la scritta in un ascensore Rai - Una scritta offensiva contro Bruno Vespa è apparsa oggi nella sede della Rai a via Teulada a Roma. Secondo lapresse.it
“Bruno Vespa infame”, la scritta incisa nell’ascensore della Rai. L’Ad Rossi: “Intimidazione inacettabile” - Nella sede Rai di via Teulada a Roma è apparsa una scritta offensiva nei confronti del giornalista Bruno Vespa ... Si legge su fanpage.it