Bruno Vespa infame | frase choc in ascensore scatta la denuncia

Scoppia il caso in Rai. La scritta " Vespa infame " è apparsa in uno degli ascensori della sede Rai di via Teulada. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili. Un caso inquietante che arriva dopo gli attacchi indegni subiti dal conduttore di Porta a Porta dopo il battibecco in tv con uno degli attivisti della Flotilla in cui, di fatto, Vespa, dopo l'ennesimo rifiuto di usare i canali prestabiliti per consegnare gli aiuti a Gaza, ha affermato: "A voi di quei poveretti non vene fotte niente". Apriti cielo. E ora questo episiodio in ascensore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

