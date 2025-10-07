Bruno Vespa infame | frase choc in ascensore scatta la denuncia
Scoppia il caso in Rai. La scritta " Vespa infame " è apparsa in uno degli ascensori della sede Rai di via Teulada. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili. Un caso inquietante che arriva dopo gli attacchi indegni subiti dal conduttore di Porta a Porta dopo il battibecco in tv con uno degli attivisti della Flotilla in cui, di fatto, Vespa, dopo l'ennesimo rifiuto di usare i canali prestabiliti per consegnare gli aiuti a Gaza, ha affermato: "A voi di quei poveretti non vene fotte niente". Apriti cielo. E ora questo episiodio in ascensore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: bruno - vespa
BRUNO VESPA PARLA DEGLI ASCOLTI DI AFFARI TUOI E PUNGE PIER SILVIO BERLUSCONI
L’analisi di Bruno Vespa. Sinistra a corto di memoria. Quando diceva sì alla riforma
Pier Silvio Berlusconi contro Bruno Vespa: la decisione storica di Mediaset I Il giornalista risponde da par suo, così
Rivolgo la mia sincera e affettuosa solidarietà a Bruno Vespa per la scritta offensiva comparsa in un ascensore della sede Rai di via Teulada. - X Vai su X
Tanti auguri Bruno Vespa! Icona del giornalismo italiano e protagonista dell’informazione, Bruno Vespa nasce a L’Aquila, il 27 maggio 1944, è giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo. Inizia a 16 anni il mestiere di giornalista nella redazione aqu - facebook.com Vai su Facebook
“Bruno Vespa infame”, la scritta incisa nell’ascensore della Rai. L’Ad Rossi: “Intimidazione inacettabile” - Nella sede Rai di via Teulada a Roma è apparsa una scritta offensiva nei confronti del giornalista Bruno Vespa ... Secondo fanpage.it
Bruno Vespa infame”: scritta offensiva nell’ascensore della Rai, l’Ad Rossi condanna l’episodio - Nella sede della Rai situata in via Teulada, Roma, è stata trovata una scritta offensiva nei confronti del noto giornalista Bruno Vespa. Come scrive controcopertina.com